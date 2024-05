Bertolucci sull’infortunio di Sinner | Un’infiammazione - deve riposare Ha giocato tanto e sta accusando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Chiedere lumi. La decisione di ritirarsi da parte di Jannik, qualificato ai quarti di finale del Masters1000 di Madrid, sta facendo discutere tra gli appassionati. Le posizioni sono diverse, in un torneo spagnolo che si avvia alla conclusione senza i primattori attesi, pensando anche a Carlos Alcaraz e non dimenticando Rafa Nadal. Ne abbiamo parlato con Paolo, impegnato in questi giorni nelle telecronache a Sky Sport, per capire un po’ meglio sulla base della sua esperienza cosa stia accadendo.sui social si è detto preoccupato del problema all’anca die allora gli si è chiesto di argomentare: “Per un tennista l’anca è una parte del proprio corpo molto importante e avere un problema lì non è certo da sottovalutare, ricordando in passato infortuni diri noti ...