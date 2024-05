Berrettini - dettaglio inquietante | panico social

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024), il, per nulla irrilevante, è stato notato da più e più persone. In men che non si dica, è scoppiato il. Premessa: useremo il condizionale, perché si tratta solo di ipotesi. Di ipotesi basate, però, come scoprirete a breve, su dati incontrovertibili. È del tutto normale, quindi, che da qualche ora a questa parte si sia creato un certo stato di agitazione tra quanti seguono il tennis e attendono, con impazienza, che Matteotorni una volta per tutte. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itIl romano era tornato, per la verità. E lo aveva fatto in maniera anche abbastanza prepotente. Aveva vinto il torneo di Marrakech e sembrava pronto a ricominciare a gareggiare ad alti livelli. Così non è stato, però. Dopo essersi imposto al Grand Prix Hassan II, ha perso al ...