Beautiful - anticipazioni 4 maggio | Bill ha un folle piano per quanto riguarda Sheila

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 2 maggio 2024)sono al centro della puntata di sabato. Ci sarà un colpo di scena anche perSteffy e Finn, perché lei gli dirà qualcosa che non gli aveva mai detto. Volete scoprire di che si tratta? Allora continuate a leggerci!: Liam e Wyatt, a casa di, indagano sulla sua scomparsa e… Liam e Wyatt di @(Foto da Facebook)I figli del magnate sono ancora nella sua abitazione, ma lui continua a non comparire. Non riescono a capire il suo atteggiamento negli ultimi tempi, però trovano qualcosa che potrebbe aiutarli: una parrucca da donna! E’ certamente di! Nella foto ...