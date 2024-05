Balotelli durante diretta social di Salvini | molte idee in comune

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Marioapprezza pubblicamente Matteo". Lo sottolinea la Lega spiegando cheladel segretario, che ha scelto il primo maggio per fare il punto della situazione sui propri canali sottolineando l'uscita in tutte le librerie del suo libro "Controvento, l'Italia che non si arrende", è intervenuto anche il calciatore.ladi, come mostrano alcuni screenshot diffusi dal partito di via Bellerio, ha scritto: "Non ho mai votato e in passato mi sono scontrato con Matteo ma devo essere sincero abbiamoin". E poi: "Chi segue l'Europa davvero non ama l'Italia".