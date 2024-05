Balletcore | la danza nella vita quotidiana è una tendenza che non arriva in punta di piedi

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 2 maggio 2024) Life&People.it Dopo le passerelle dedicate alla Primavera Estate 2024, già si avvistano sulla metro frotte di ragazze in tutù, body sgambati che sbucano dalla cintura dei jeans, così come leggings e ballerine: capi studiati per liberare i movimenti del corpo e le gambe delle donne che «come dei compassi misurano il globo terrestre in tutti i sensi, dandogli il suo equilibrio e la sua armonia». Nonostante la grazia del tulle e dei nastri di raso, è chiaro che il dresscode del balletto sia entrato a far parte delladi tutti i giorni: fino ad ora è la2024 che ha attecchito più rapidamente, con maggiore tenacia e diffusione. Ecco perché il fenomeno si è guadagnato la definizione di. Ad ogni modo, la connessione trae moda non è certo una novità: c’entrano i balletti russi e anche la ...