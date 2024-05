Atletica - Giani elogia Fabbri | Incredibile miglioramento rispetto al passat - siamo orgogliosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Eugenio, presidente della Regione Toscana, ha celebrato sui suoi profili social l’impresa di Leonardo, che nel meeting di Modena ha firmato la miglior prestazione stagionale mondiale nel getto del peso. “Uno strepitoso Leonardoha sorpreso il mondo dello sport con la sua straordinaria prestazione a Modena nel lancio del peso a 22.88 metri, stabilendo la miglior performance mondiale dell’anno. Con gli Europei di Roma e i Giochi Olimpici di Parigi all’orizzonte, il toscanosi distingue come un serio contendente per le medaglie, sfidando con determinazione il dominio di Crouser” si legge.ha poi concluso: “Questo risultato non solo lo avvicina a soli tre centimetri dal record italiano di Andrei ma lo colloca anche al terzo posto nella storia dei lanci europei. ...