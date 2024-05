Atletica | Ali a Dubai per i 100 metri - Desalu presente a Milano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Di nuovo in gara due azzurri dello sprint. È la seconda uscita dell’anno nei 100per Chituru Ali, che domani scende in pista adopo l’ottimo esordio sulla distanza di due settimane fa a Nairobi. In Africa il 25enne delle Fiamme Gialle, finalista mondiale dei 60 indoor in questa stagione, ha fatto tremare il fatidico muro dei dieci secondi sfrecciando in 10.01 sotto la pioggia sospinto da un vento appena oltre la norma (+2.2) e a 1800di quota, mentre stavolta è volato in direzione Medio Oriente con l’obiettivo di un altro riscontro significativo. Per il velocista comasco potrebbe quindi essere nel mirino il record personale di 10.12 con cui ha raggiunto la finale continentale del 2022 a Monaco di Baviera, a poco più di un mese dai prossimi Europei di Roma. Nell’UAE Athletics Grand Prix, tappa Bronze del Continental ...