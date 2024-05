Appalto Mercato Commestibili - i chiarimenti del dirigente alle Opere pubbliche

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn meritonotizie apparse sulla stampa locale circa l’integrato per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “ex Orsoline” e “– Gria Malies” progetto BENLLAB Benevento Living Lab – P.N.R.R. M5C2I2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), ritenute gravemente lesive della professionalità e onorabilità dei componenti la Commissione Giudicatrice della gara d’in oggetto, risulta opportuno precisare quanto di seguito. Le procedure di selezione e valutazione degli operatori economici concorrenti si sono svolte nel rispetto pedissequo delle norme ...

Stretta sul lavoro nero, anche per ristrutturare casa - Lo prevede la bozza del Decreto Lavoro. Per gli appalti pubblici viene eliminata la soglia di 150mila euro: in caso di violazione, il responsabile del progetto, può essere segnalato all' Anac. Negli ...

Continua a leggere>>

Casa della Comunità di Fiorenzuola, avviata la ristrutturazione dell’edificio - Ad aggiudicarsi l’appalto integrato, affidato con procedura di gara aperta, è stata l’associazione temporanea di imprese (Ati) composta da Lauria Antonio, Possenti impianti, Impianti industriali e Olv ...

Continua a leggere>>

appalto Foggia: rigenerazione di Borgo Croci - Il Comune di Foggia ha indetto una gara di appalto per avviare il progetto “PINQuA Borgo Croci”, ovvero un programma per riqualificare tale quartiere della città. Al posto delle attuali baracche ...

Continua a leggere>>