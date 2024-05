Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 2 Maggio

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa , in onda su Canale 5 dal 6 al 10 maggio 2024 . Leggi su (comingsoon)

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Cruz e Jimena le cose si complicheranno. Intanto Salvador avrà il cuore spezzato a causa della confessione di Maria. Leggi su (comingsoon)

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 2 maggio alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz e Alonso scoprono dell'arresto di Gregorio. La soap è ambientata a ...

Leggi su (movieplayer)