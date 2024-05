Animali | dottor orango - Rakus la prima scimmia che fa automedicazione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Si era ferito a una guancia,. Così si è procurato delle foglie di Akar Kuning (in gergo botanico Fibraurea tinctoria), una pianta rampicante usata nella medicina tradizionale per curare le lesioni - ma anche contro la dissenteria, per il diabete e la malaria