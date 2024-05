Anche l’Equipe innamorata di Gasperini | Non ha l’aura di Guardiola - ma ha un gioco spettacolare e identificabile

(Di giovedì 2 maggio 2024) Questa sera l’Atalanta dovrà vedersela con il Marsiglia per l’andata delle semifinali di Europa League. Gian Piero, già elogiato dai quotidiani inglesi dopo la vittoria contro il Liverpool, ora è amatoin Francia.non ha i numeri di, ma spinge i suoi calciatori oltre i propri limitiscrive: “A 66 anni,non hao i record di Pep, ma ha saputo caratterizzare le sue squadre con uno stile ditutto suo, offensivo,. L’Italia lo conosce da tempo, è stato un centrocampista modesto che ha giocato molto in Serie B, poco in A. Dopo dieci anni di formazione, ha portato il Crotone agli inizi degli anni duemila ...

