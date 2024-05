Anche i polli arrossiscono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 . Proprio così, avete letto bene. Diventano paonazzi per l’emozione. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Applied Animal Behavior Science dall’Università di Tours in Francia. La notizia che potrebbe indurre all’ilarità, in realtà aiuta a capire più approfonditamente gli animali coi quelli si convive di più. Quando provano forti emozioni guance e lobi auricolari diventano più rossi in caso di eccitazione o paura, mentre sono più chiari nei momenti di calma e serenità. Se i risultati venissero confermati da ricerche più ampie, potrebbero offrire un nuovo strumento per valutare il benessere animale e per studiare le interazioni sociali tra i volatili.“Sebbene i nostri risultati siano preliminari a causa delle dimensioni ridotte del campione, suggeriscono che un minor rossore sulle guance e sui lobi delle orecchie può indicare stati di ...