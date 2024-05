Almere City vs Heerenveen – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Con la possibilità di garantirsi la salvezza in Eredivisie, l’accoglierà l’allo Yanmar Stadion venerdì 3 maggio. A tre partite dalla fine, i padroni di casa hanno otto punti di vantaggio sulle ultime tre posizioni della classifica olandese, mentre gli ospiti sono solo tre punti più in alto, al 10° posto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’tornerà in azione venerdì con l’obiettivo di tornare a vincere in Eredivisie e di allontanarsi dalla zona retrocessione, dopo essere scivolato in fondo alla ...