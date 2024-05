Allenatore Napoli - spunta un indizio su Conte | la strategia di ADL

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilè pronto a sciogliere le riserve sul nuovo. Di seguito tutti gli obiettivi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis. La stagione delè stata fin qui deludente. I tre cambi in panchina, targati Garcia, Mazzarri e infine Calzona, non hanno portato gli effetti sperati. La squadra ha dimostrato di aver perso il proprio DNA vincente, motivo per il quale adesso si trova costretta a lottare nelle ultimissime giornate per un posto in Europa. La Champions League appare ormai troppo lontana, ovviamente a causa del ritardo in classifica e ancor più dopo il pareggio interno contro la Roma. L’obiettivo stagione è quindi in bilico, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis starebbe già lavorando ad una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Il presidente delcontinua ad avere una ...