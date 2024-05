Allenatore Milan - Pastore | De Zerbi ipotes - ma ci sono due problemi

(Di giovedì 2 maggio 2024) Giuseppeha detto la sua sul possibile nuovodele in particolare,ha parlato di Roberto De

Milan in cerca di un nuovo allenatore: sei nomi in lizza - Il Milan, dopo la qualificazione matematica per la prossima Champions League grazie al pareggio ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juventus, si trova a dover affrontare una questione importante: l ...

pastore lancia la stoccata: «Lopetegui Pioli vale 10 volte lui. Non sarebbe una scelta sensata» - pastore lancia la stoccata: «Lopetegui Pioli vale 10 volte lui. Non ha senso su nessun punto di vista». Le parole del giornalista Il giornalista pastore ha commentato a Fontana di Trevi il profilo di ...

pastore: “Milan, i tifosi facciano i tifosi. Ma Pioli vale 10 Lopetegui” - Milan, pastore: 'Il trattamento nei confronti di Lopetegui non ha senso' 'Marotta prese Allegri in 2 giorni nonostante fu schifato dai tifosi, poi vinse cinque Scudetti e raggiunse le finali di Champi ...

