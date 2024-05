Alcaraz cade a Madrid - ai quarti va Rublev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (askanews) – Andrey, numero 8 al mondo, firma auna delle vittorie più importanti della carriera ai danni del padrone di casa Carlos, vincitore delle ultime due edizioni del torneo: 4-6 6-3 6-2. Si amplia il gap in classifica tra Jannik Sinner e l’iberico che non potrà difendere il titolo dell’anno scorso e perderà così 800 punti: se Medvedev vincerà il suo quarto con Lehecka lo scavalcherà. L’avversario in semifinale disarà Taylor Fritz. Lo statunitense, n. 12 del seeding, ha battuto neil’argentino Francisco Cerundolo in tre set (6-1, 3-6, 6-3) in poco meno di due ore di gioco “Il servizio mi ha salvato molte volte oggi – ha detto-. Riuscire a rimanere calmo per tutta la partita credo sia stata la chiave. Non ho detto una ...