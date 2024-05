Al Lotteria vince l’Italia dell’ippica con Capitan Mail video La soddisfazione di Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un cavallo, un fantino e un allevatore italiano sul podio più alto dello storico Gran Premiodi Agnano. Con diecimila spettatori in tribuna all’ippodromo napoletano, per l’edizione 2024 del gran premioTrofeo Edilsivisa, lo spettacolo è stato bello e suggellato dalla vittoria cavallo Capital, portacolori del romano Saverio Cortese ed allenato da Gennaro Casillo, grazie alla guida esperta del driver Antonio Di Nardo, nato a San Giorgio a Cremano, che entra da oggi nell’albo d’oro della storica corsa di Agnano. In tribuna, il Ministero dell’Agricoltura rappresentato dal sottosegretario all’ippica Patrizio La Pietra e dal direttore generale Remo Chiodi, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e la Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, ...