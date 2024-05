Aggredito con bastoni e catene sotto gli occhi dei passanti | morto un ragazzo di 18 anni

Una violenta lite che si è trasformata in un omicidio. Non ce l’ha fatta il 18enne richiedente asilo, di origine del Gambia, aggredito con violenza da un altro migrante il 30 aprile a Canelli, in provincia di Asti. Era stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Alessandria, ...

