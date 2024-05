Abusivismo edilizio sui Monti Lattari | denunciate 6 persone

(Di giovedì 2 maggio 2024)suitra Gragnano e Agerola dove, rispettivamente, erano in corso due operazioni senza permessi Controlli contro l’da parte dei carabinieri della stazione di Gragnano e della Stazione di Agerola. I due comandi territoriali hanno controllato diversi cantieri delle due cittadine a Sud di Napoli. Gragnano I Carabinieri di Gragnano hanno – nell’ambito dei controlli – hanno denunciatoe treche a via SS per Agerola ristrutturavano un immobile per farlo diventare pizzeria. Il tutto senza i relativi permessi e in un’area sottoposta a vigilanza sismica e a vincolo paesaggistico. L’intero immobile è stato sequestrato preventivamente. Agerola Ad Agerola, invece, i carabinieri della locale stazione sono ...

