Aborto - l’Arizona vota l’abrogazione della legge del 1864 che lo vietava

(Di giovedì 2 maggio 2024) New York, 2 maggio 2024 – La Camera Alta dell'Arizona hato ieri l'abrogazione di unadelchel'e che la Corte Suprema dello stesso Stato all'inizio di aprile aveva invece ritenuto applicabile. La mozione è passata 16 voti a 14, con due repubblicani che si sono schierati con i democratici. L'abrogazione di questa, che vieta qualsiasi interruzione volontaria di gravidanza dal momento del concepimento a meno che non sia in pericolo la vitamadre, deve ora essere promulgata dalla governatrice democratica Katie Hobbs. Il bando sull'interruzione di gravidanza era stata attuata per un breve periodo nel 2022 dopo la revocasentenza Roe contro Wade da parteCorte Suprema statunitense, ma ...