A MOSCA Putin espone i trofei di guerra presi in Ucraina come Stalin | perché è un monito alla Nato

Non nasconde l’emozione, il professor Vittorio Emanuele Parsi, tra i più rinomati docenti italiani di relazioni internazionali, al ritorno in tv dopo oltre due mesi di assenza forzata per via del malore che lo colpì lo scorso 27 dicembre mentre si trovava a Cortina. «Emozionato come fosse la ...

Continua a leggere>>