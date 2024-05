A Modena c' è il miglior ristorante sociale del mondo Ecco qual è

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ac'è ildelnel settore dell'ospitalità. Si chiama Roots il progetto di Caroline Caporossi e Jessica Rosval che hanno conquistato il premio Champions of Change. Il premio è destinato a quelle «realtà che fanno davvero la differenza nel futuro dell'ospitalità» spiega William Drew, Director of Content per The World’s 50 Best Restaurants, importante classifica mondiale di ristoranti che assegna il premio, quest'anno condiviso con il brasiliano João Augusto Santos Batista aka Diamante. «Il lavoro che stanno facendo per contribuire a un futuroe per le loro comunità è ammirevole – continua Drew - siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo di progetti di valore». Li chiama eroi, William Drew, i «protagonisti silenziosi del cambiamento nella ...