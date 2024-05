1 Persona spettacolo scritto e diretto da Matteo Pantani dall’ 11 al 13 maggio al Centro Culturale Artemia

(Di giovedì 2 maggio 2024) 1Testo e regia diCon Elena Biagetti (anche Premio Migliore Attrice “InCorti da” – 7° edizione 2023)11 AL 13-ROMA Debutta in prima assoluta11 al 13al, 1da. In scena la giovane e talentuosa Elena Biagetti, vincitrice del Premio Migliore Attrice al Festival “In Corti da2023”, alle prese con un monologo metateatrale, tutto al femminile. “Avete presente i monologhi un ...

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la Puntata del 2 maggio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria e Matteo partiranno per Parigi mentre Adelaide rinuncerà a umiliare Umberto davanti alla sua famiglia. Chi o che cosa le farà cambiare idea?

Balotelli durante diretta social di Salvini: molte idee in comune - "Mario Balotelli apprezza pubblicamente matteo Salvini". Lo sottolinea la Lega spiegando che durante la diretta social del segretario, che ha scelto il primo maggio per fare il punto della situazione ...

Salvini "Ci vuole più Italia in Europa, poteri forti non ci amano" - ROMA (ITALPRESS) - "Noi nelle liste non facciamo nessuna campagna acquisti e conto di mettere sul tavolo a Bruxelles due temi che la Lega porterà avanti ...

Presentazione del libro "Proteggi le mie parole", la testimonianza di 25 prigionieri politici russi - Il libro, frutto della collaborazione con l'associazione Memorial, premiata con il Nobel per la Pace, sarà presentato a Perugia venerdì 3 maggio alle 18.00 all'interno della biblioteca San matteo ...

