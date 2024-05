Volley giovanile Memorial Samorì all’U16 Cral Mattei

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La formazione U16 delRavenna si è aggiudicata la seconda edizione del’Pietro’, torneodedicato allo storico dirigente del sodalizio ravennate che per tanti anni si era impegnato per la promozione e lo sviluppo del. Al Paladi Ravenna, le baby delhanno preceduto Massa Lombarda, Psg88 di Granarolo Faentino e Olimpia Teodora. Alla presenza di Fabrizio Flamini, presidente delEnichem, e di Alessandro Bondi, presidente provinciale Csi, le premiazioni sono state effettuate da Manuela, Massimo e Michela, figli di Pietro. Al termine ...

Ciclismo. De Stefano e Menici a segno al memorial Bacci a Perignano - Due gare giovanili a Perignano organizzate dal Gruppo Staffette Capannolese. Nel primo memorial Fabio Bacci trionfano Diego De Stefano e Duccio Menici. Prossima tappa il Primo Maggio al Mugello.

"memorial Befani". Sedici squadre in campo alla Laurenziana - Il Torneo Enrico Befani organizzato dalla Laurenziana celebra il presidente viola con 16 squadre giovanili in gara per la vittoria, con le finali in programma il 1° giugno.

Juventus, dal settore giovanile: brutte notizie per le Women, Ceppi non si ferma - Da Juventus.com: Sono stati diversi i tornei e i match ufficiali andati in scena nella settimana che si è conclusa domenica 28 aprile 2024. Gare che hanno vi.

