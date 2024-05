Vincere - in fond - è sopravvalutato Spalletti ce lo ricorda citando Sepúlveda

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nella vita non esiste pareggio «Ho perso. Ho sempre perso. Non mi irrita né mi preoccupa. Perdere è una questione di metodo.», nell’intervista concessa al direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ha citato Luis. Assieme a un noir in lingua spagnola. Senza accorgersene, probabilmente. «Sia la vittoria che la sconfitta sono lo stesso impostore. Perdere induce a riflettere, a ragionare sugli errori commessi per tentare di non ripeterli più.può distrarti dall’obiettivo, dalle cose che succedono durante il percorso. Le cose dell’anima, i sentimenti… Se il giorno dopo ti fermi alla vittoria non migliori, non cresci». Una volta esistevano i dvd. Sulla copia de “L’uomo in più”, alla voce “selezione scene” (i famigerati capitoli) faceva capolino un frame intitolato “Tra incomprensioni e umiliazioni”. ...