Vincere a tavolino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il problema del mondo non è quando incominciano ad andare all'aria le cose serie. Ma quelle frivole

A Bari migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere solidarietà al sindaco Antonio Decaro , dopo che negli scorsi giorni il ministro dell'Interno Piantedosi ha nominato una commissione che dovrà valutare lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose: "Quello che stanno cercando di ... Continua a leggere>>

“Non sono venuto qui a fare polemiche, io non rispondo perché la migliore risposta è qui davanti a me, in questa piazza , la risposta più vera è più forte siete voi”. Lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro alla mani festazione “Giù le mani da Bari“, convocata dopo la nomina della commissione ... Continua a leggere>>

Foxen e Kornuth lanciano una scuola di poker con l’IA per vincere le Wsop - “L’elettricità dei tavoli finali delle Wsop non ha eguali. Il brivido, l'attesa crescente, la tensione pulsante: non ha eguali! Cerchiamo però di capire le trappole che impediscono ai player di ...

Continua a leggere>>

Le magie di De Rossi: tutte le invenzioni per lanciare la Roma - La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Scacco matto, in 24 minuti. Anche se poi la mossa decisiva – se si può definire tale un calcio d’angolo vincente – è arrivata solo in extremis, all’ultimo giro ...

Continua a leggere>>