Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2024 ore 09 | 45

(Di mercoledì 1 maggio 2024)DEL 1 MAGGIOORE 09.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPLI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO VOLTIAMO PAGINA GLI EVENTI NELLA CAPITALE IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO TRA LE STRADE INTERESSATE DALLE CHIUSURE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO, PIAZZALE UGO LA MALFA, VIA DELL’ARA MASSIMA ANCHE VIA DELLE TERME DECIANE IL TRASPORTO PUBBLICO è POTENZIATO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, DUNQUE FINO ALL’1.30 DI NOTTE DALLE ORE 21.00 CHIUSA LA STAZIONE COLOSSEO SULLA LINEA B DEL METRO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral