Vent' anni fa il grande allargamento dell' Unione Europea Bilanci

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bruxelles. Oggi, mercoledì primo maggio, l'festeggerà ilennale deldel 2004. La guerraa Russia in Ucraina, la crescita'estrema destra primae elezioni europee, la deriva illiberale di Ungheria e Slovacchia hanno reso la festa molto sottotono. Il Parlamento europeo ha tenuto una cerimonia il 24 aprile, infilata nell'ultima sessione primaa finea legislatura in mezzo a centinaia di voti, con un discorso poco ispiratoa presidentea Commissione, Ursula von der Leyen. La presidenza belga'Ue lunedì ha invitato i ministri per gli Affari europei a una cerimonia celebrativa. Ieri c'è stata una ...