Varietà? Torna domani - va' | L' Eredit - Francesca massacrata in presa diretta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo una vittoria, una sconfitta. Siamo a L'à, il quiz delle parole e dei loro legami condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata è quella di martedì 30 aprile, dove la sconfitta è stata quella dialla Ghigliottina, dove giocava per 45mila euro (il montepremi potenziale iniziale era di 180mila euro). Al contrario, la vittoria era arrivata nella puntata precedente, dove Marika all'esordio alla Ghigliottina aveva azzeccato la parola misteriosa e incassato la bellezza di 47.500 euro. Ma si diceva,. Una ragazza la cui somiglianza ad Annalisa, la cantante mattatrice all'ultimo Sanremo con Sinceramente, era oggettivamente molto spiccata. Infatti su X, laddove si raccolgono i seguaci de L'à che commentano inreale la puntata, in molti insistevano proprio su quella ...

Padel serie B Nazionale: sconfitta indolore per il Bellaria Brindisi, ora testa per i playoff per la serie A - sconfitta di misura per il Bellaria Brindisi nell’ultima giornata del campionato nazionale di serie B di padel. Nella difficile trasferta di Novara le ragazze di coach Marc Salart cedono le armi per 2 ...

Continua a leggere>>

L’assalto della destra alle aziende di Stato: ecco tutti i politici amici nominati in cda e collegi - Nei 18 mesi di governo FdI, Lega e FI hanno negato favoritismi mentre piazzavano ex deputati, segretari di sezione e assessori nei cda di partecipate, da ...

Continua a leggere>>

Inter-Torino, la prima volta in A di una terna arbitrale tutta al femminile - Con lo scudetto già in tasca, mentre il Torino si gioca le ultime chance di centrare una coppa europea, Inter-Torino sarà diretta da una terna arbitrale tutta al femminile. Alle ...

Continua a leggere>>