Usa il Nove contro il suo passato | ecco il vero piano di Fabio Fazio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L'addio a Viale Mazzini diAgostino Francescomartire di Savona – costretto a fuggire al “” per soli 10 milioni, e ci meravigliamo che la Schlein non abbia lanciato una raccolta fondi – l'addio di, dicevamo, era stato profetico: «Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me, e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo». Si sono ritrovati presto, Sane la Rai, il tempo di spostare la scenografia di “Che tempo che fa”, e il rosso di sera si è subito portato dietro Roberto Saviano, Antonio Scurati, Lucia Annunziata – l'elenco è lungo – tutti ospiti in chiave anti-Rai, che per, dunque per la sinistra, sono anti-governo. Il fuoriclasse del politicamente corretto, il Messi del conformismo, aveva salutato il servizio ...