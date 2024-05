In occasione della festa dei lavoratori, oggi mercoledì 1 maggio 2024 l’amato dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi non andrà in onda e di conseguenza ci sarà qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque. Scopriamo insieme tutte le novità che ci saranno in questa ... Continua a leggere>>

Endless Love , Uomini e Donne , Amici e Pomeriggio 5 non vanno in onda : ecco come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio e cosa andrà in onda al posto dei noti programmi di Maria De Filippi e Myrta Merlino.Continua a leggere Continua a leggere>>

uomini e donne, Raffaella Scuotto svela alcuni retroscena inediti sul rapporto con Brando Ephrikian - La storia d'amore nata nello studio di uomini e donne tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian procede a gonfie vele. Intervistata da Fanpage, l'ex corteggiatrice ha ricordato la sua esperienza nel ...

Continua a leggere>>

Endless Love, uomini e donne e Amici non vanno in onda: come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio - Endless Love, uomini e donne, Amici e Pomeriggio 5 non vanno in onda: ecco come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio e cosa andrà in onda al ...

Continua a leggere>>

Chi l’ha visto oggi non va in onda: le variazioni di palinsesto per il 1° maggio - Ci sarà una puntata un po’ più lunga de La Volta Buona. uomini e donne non va in onda Anche il people show di Maria De Filippi si prende una pausa per la Festa dei Lavoratori, portando con sé anche il ...

Continua a leggere>>