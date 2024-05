Una cupola da Gerusalemme a Kyiv

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Israele sta per rivoluzionare la sua difesa aerea, grazie ai progressi che il paese è riuscito a fare è sicuro che le batterie di Patriot di cui dispone siano ormai datate e pronte per essere sosti... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti