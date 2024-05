Una bizzarra nuova funzione appare in Google Telefono

Tinder introduce la nuova funzione ‘Condividi il mio Appuntamento’ per fornire dettagli sugli incontri a familiari e amici Tinder , la piattaforma di incontri online, ha annunciato una nuova funzione di sicurezza all’interno della sua app che consente agli utenti di aggiungere gli appuntamenti ... Continua a leggere>>

L'ultima promessa porta al firma dei commissari nominati dal governo: nel primo semestre 2025 inizierà la costruzione di due forni elettrici all'ex Ilva di Taranto e saranno in funzione nel secondo semestre del 2027. Nel frattempo, a sentire il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo ...

Gmail sarà presto in grado di riassumere le vostre e-mail: infatti Google si prepara a sostituire Google Assistant con Gemini, la sua intelligenza artificiale avanzata in grado di fare molto di più del suo predecessore. La nuova funzione dovrebbe chiamarsi "Summarize this email" – ovvero "Riassumi ...

