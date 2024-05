Una bandiera per abbattere le barriere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il viaggio di unaportata dal suo alfiere. Una performance diffusa nel tempo e nello spazio, documentata ora nella mostra "Cosmos’ Flags" di Lorenza Morandotti, che si inaugurerà venerdì alle 18 al Castel Baradello a Como, antica torre di origine medievale edificata da Federico Barbarossa, che domina la città e il primo bacino del Lario, dove rimarrà allestita fino al 30 giugno. Quell’alfiere che viaggia e documenta ogni luogo, è la stessa artista, con la suafotografata mentre sventola in particolari punti, selezionati secondo un criterio d’importanza storica, culturale, sociale. "Le bandiere – spiega Lorenza Morandotti - sono realizzate in un tessuto finissimo per poter essere attraversate dallo sguardo, e presentano un archetipo universale, che accompagna l’uomo fin dalla preistoria: un cerchio dipinto con pigmenti, i cui colori ...