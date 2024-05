Un teenager su 10 ha condiviso immagini intime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Nella vita relazionale degli adolescenti la dimensione online e quella offline sono ormai intrecciate in modo indissolubile". A dimostrarlo, con un’indagine inedita sulla violenza di genere in adolescenza, è Save The Children in collaborazione con Ipsos. Nel report “Le ragazze stanno bene?“ su un campione rappresentativo di 800 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni emergono alcuni dati: il 73% dichiara di aver stretto amicizia online con persone prima sconosciute, il 64% di aver usato i social media per conoscere o avvicinarsi a una persona che piace. Ma l’ambiente digitale è parte integrante anche delle relazioni. Il 28% dei ragazzi e delle ragazze ha scambiato video o fotocon il partner o con persone verso le quali aveva un interesse (la percentuale sale al 40% tra chi ha avuto o è in una relazione). Uno su tre degli adolescenti ...