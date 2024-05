Un festival per raccontare l’Africa del cibo e dell’agricoltura

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pur non essendo un continente povero di risorse naturali, soprattutto minerarie, e pur avendo una popolazione giovane e in crescita,è costretta ad affrontare problemi rilevanti, da quelli ambientali e politici a quelli legati all’insicurezza alimentare, con malnutrizione e denutrizione purtroppo diffuse in molti dei suoi Paesi. Secondo il rapporto sullo statoafricana 2023 “Empowering Africa’s Food Systems for the Future”, redatto da Alliance for a Green Revolution in Africa (Agra), i problemi base del settore agricolo africano si riassumono in inefficienza, esclusività e insostenibilità, e nella ricerca di una soluzione a questi aspetti le tecnologie digitali avranno un ruolo fondamentale. Per questi motivi la nuova edizione di Uma Ulafi 2.1, ildedicato alla promozione ...