Un Borussia offensivo per fermare Mbappè | al Westfalenstadion solo tre gol incassati in questa Champions

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La fase a gironi distagione europea offre una prima lezione ad Edin Terzic su come affrontare il Paris Saint Germain in quella che è la quinta semifinale diLeague della storia del suoDortmund. Nel match di andata, al Parco dei Principi, il tecnico dei gialloneri schierò un 3-5-2 conservativo, ritrovandosi però sotto 2-0 al fischio finale. Nel match di ritorno Terzic propose invece un 4-2-3-1 supercon Brandt al fianco di Ozcan a centrocampo e Adeyemi, Reus e Bynoe Gittens alle spalle di Fullkrug. Finì 1-1, un lasciapassare per entrambe a sfavore del Milan, ma fu il Dortmund (primo nel girone) in quell’occasione ad avere più occasioni. Anzi, nei minuti finali Luis Enrique decise di accontentarsi del pareggio (e quindi del secondo posto del girone) chiedendo alla sua squadra di ...

