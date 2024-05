TS – Allegri tra costi elevati e rapporti tesi con alcuni big | tenerlo o salutarlo?

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 2024-04-30 22:31:00 Arrivano conferme da Tuttosport: I motivi per divorziare 1. Sensazioni da fine ciclo Il girone di ritorno è stato disastroso e si è caricato di peso psicoemotivo, con una squadra sempre più nervosa, spaventata, spaesata. Quanto ha ancora presa sui giocatori? Nessuno gli gioca contro, anzi è apprezzato dalla rosa per come difende sempre i giocatori, ma sembra quasi non riesca più a trasmettere qualcosa alla squadra. E le critiche, continue e martellanti, che riceve possono inconsciamente influire sulla squadra, quasi deresponsabilizzata dal fatto che alla fine è sempre colpa di. Si respira aria da fine ciclo, da divorzio che farebbe bene sia alla Juventus che al tecnico. Sono grandi i rischi di un’altra stagione di transizione, di caccia al quarto posto giocando male e senza una visione sul futuro. 2. La proposta di gioco Pochi gol e una ...

Massimo Pavan: "La Juventus se si muove con attenzione può prendere anche giocatori a basso costo, ma forti" - Massimo Pavan: "La Juventus se si muove con attenzione può prendere anche giocatori a basso costo, penso a Jorginho, ma anche allo stesso Milinkovic Savic, ma deve convincerli con ...

Continua a leggere>>

allegri tra costi elevati e rapporti tesi con alcuni big: tenerlo o salutarlo - allegri non ha mai fallito la qualificazione in Champions in otto stagioni sulla panchina della Juventus (dando per acquisita quella in corso). Per chi deve pensare ai conti della società in un moment ...

Continua a leggere>>

Pagina 2 | allegri tra costi elevati e rapporti tesi con alcuni big: tenerlo o salutarlo - allegri non ha mai fallito la qualificazione in Champions in otto stagioni sulla panchina della Juventus (dando per acquisita quella in corso). Per chi deve pensare ai conti della società in un moment ...

Continua a leggere>>