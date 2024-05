Trofeo del Lavoro in piazza Ariostea In settecento di corsa sui pattini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nell’anno dei festeggiamenti per i 100 anni della federazione mondiale di pattinaggio World Skate, si rinnova la magia del pattinaggioincon il 1°maggio Ferrara Inline -internazionale del‘Città di Ferrara’. Al via sono attesi circa 700 pattinatori (comprese due rappresentative cinesi e indonesiane), tra le prove agonistiche e quelle ludico-motorie. La 65^ edizione della manifestazione, la più longeva in Italia, è entrata ufficialmente nel programma ‘l’Italia dei Giochi’, per uno sport più inclusivo e green in vista di MilanoCortina2026. Il prologo ieri con i Ferrara Inline Roller Games dove laha dato spazio a tutti gli sport rotellistici, una giornata promozionale ludico-motoria aperta a tutti, con la ...