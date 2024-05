Tripletta per il Team Frigerio

Il Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine si ripete: nella gara di Copiano, in provincia di Pavia (quinta manche del Gran Premio d’Inverno cicloamatori) Silvano Bottarelli fa centro per la seconda volta in questa stagione. L’amatore del sodalizio di Giussano aggiorna il proprio carnet superando al ...

Continua a leggere>>