Tragedia sul lavoro - cade dalla gru mentre lavora | Ivo Bellotto muore a 69 anni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alla vigilia del Primo Maggio, martedì 30 aprile, un nuovo tragico incidente sulè avvenuto in un cantiere all’esterno di un allevamento di animali da cortile, in via Kennedy a Fiume Veneto, nel Pordenonese. Ivo, un operaio di 69, era impegnato nella sistemazione di un ponteggio e stava operando da un camion con una gru quando è stato colpito dalle “forche” della benna in movimento. Colpito dal gancio e sbalzato dal mezzo con il quale stava sollevando dei materiali edili, l’uomo è caduto a terra perdendo la vita sul colpo. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso del Suem 118 ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il medico legale ha accertato il decesso per arresto cardiaco traumatico. Sul posto, oltre al personale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e ...