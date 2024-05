Traffico Roma del 01-05-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla via Flaminia a seguito di un incidente è temporaneamente chiuso il sottopasso Euclide direzione c’è dalle 10 alle 13 è previsto un corteo per la pace da Largo Bartolomeo Perestrello a Piazza dei Consoli per il primo maggio Tiburtino invece chiusa la carreggiata laterale della via Tiburtina tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata inizierà poco dopo le 13 il concertone in rumeno al Circo Massimo chiuse algran parte delle strade modifiche per 18 linee di bus e le metropolitane prolungheranno il servizio fino alle 1:30 di notte le riaperture sono previste per domani giovedì 2 maggio e da oggi è fino al 31 ottobre orario estivo per le ZTL notturne di Trastevere è San Lorenzo oltre al venerdì e al sabato sono attive anche il mercoledì e il giovedì ...