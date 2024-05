Traffico Roma del 01-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno e buon primo maggioscorrevole in queste ore sulle strade della capitale tanti gli eventi previsti per oggi per il concertone del primo maggio al massimo in programma a partire dalle 13 da questa mattina è chiusa via del Circo Massimo e Lungotevere Aventino Oltre alle altre strade della zona già interdette alpreviste modifiche per 18 linee di bus e le metropolitane prolungheranno il servizio fino alle 1:30 di notte le riaperture sono previste per domani giovedì 2 maggio tra le 9 e le 10:30 ci sarà una gara podistica in zona Caracalla mentre dalle 10 alle 13 corteo da Largo Bartolomeo Perestrello a Piazza dei Consoli per il primo maggio Tiburtina chiusa la carreggiata laterale della via Tiburtina e tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata bene questa la situazione al momento da ...