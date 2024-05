Torna l’Europa League Atalanta - non fermarti ora Serve una notte da grande Gasp | È la nostra priorità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un’altrastorica per l’, impegnata domani sera alle 21 al Velodrome di Marsiglia. Trentasei anni dopo la Dea è di nuovo in una semifinale europea, la seconda della sua storia dopo quella dell’aprile 1988 in Coppa delle Coppe contro il Malines, vincitore in entrambe le sfide per 2-1. Stavolta sulla strada che porta alla finale c’è l’Olympique Marsiglia. Impossibile fare paragoni con il passato: nel 1988 la Dea di Mondonico giocava in serie B, aveva un solo straniero, il capitano Stromberg, e giocatori debuttanti in Europa e dall’altra parte c’era un Malines formato quasi da dilettanti, con giocatori solo belgi e olandesi. L’e il Marsiglia odierne sono squadre multinazionali imbottite di giocatori con esperienze internazionali ad altissimo livello. E il Velodrome con il suo ambiente bollente non è minimamente ...