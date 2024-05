Torna la magia dei playoff Così Pistoia può sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Corsi e ricorsi storici., esattamente come accadde quattordici anni fa, al suo ritorno in serie A ha conquistato l’accesso ai play off ed esattamente come quattordici anni fa partendo da uno 0-4 iniziale in campionato. La stagione del 2013-14 fu anche quella un’annata da incorniciare, conche da neopromossa era data, esattamente com’è successo quest’anno, tra le candidate alla retrocessione e invece riuscì a stupire tutti arrivando a mettere in crisi la corazzata Milano al primo turno dei play off. Alla guida della squadra c’era Paolo Moretti, i biancorossi si qualificarono per i play off piazzandosi all’ottavo posto con 30 punti e incontrando l’Armani al primo turno. Wanamaker, Johnson, Daniel, Washington, Gibson, Galanda, Meini e Cortese furono gli artifici della grande stagione biancorossa, che si concluse con ...