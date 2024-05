The Idea of You - la recensione | Anne Hathaway brilla nella rom-com di Prime Video

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il film: Theof You, 2024. Regia: Michael Showalter. Cast:, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota Adan. Genere: Commedia romantica. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su. Trama: Una madre single quarantenne inizia un’inaspettata relazione con un ventiquattrenne, cantante della boy band più sexy del mondo. A chi è consigliato? A chi ama le commedie romantiche che non siano scontate e banali. Il romanzo omonimo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017, ha catturato l’immaginazione dei lettori con l’appassionata relazione tra una donna quarantenne e il ventiquattrenne frontman di una band. Ora, con la ...

In prima mondiale su Prime Video arriva il 2 maggio la commedia romantica "The Idea of you" che segna il ritorno di Anne Hathaway , tratto dal best sellers mondiale di Robinne Lee Continua a leggere>>

Anne Hathaway ha lanciato una frecciatina alla mancata distribuzione di The Idea of You nelle sale – il film uscirà direttamente su Prime Video il 2 maggio – dichiarando che sarebbe stata l’esperienza cinematografica perfetta per le mamme . “Non ci sono molti motivi per cui le mamme si prendono per ... Continua a leggere>>

The idea of You, non perdetevi la commedia romantica con anne Hathaway - dovete concedere un'opportunità a The idea of You, uscito su Prime Video il 2 maggio. Protagonisti del film sono la sempre magnifica anne Hathaway (Il Diavolo veste Prada, Solos e tanti altri titoli ...

Continua a leggere>>

3 nuovi film da vedere in streaming su Prime Video in uscita a maggio 2024 - Scoprite questi nuovi film in arrivo in streaming sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video da vedere a maggio 2024.

Continua a leggere>>

“Perfect Days” e gli altri film da vedere in streaming a maggio 2024 - Tra i film in streaming a maggio 2024 Foglie al vento di Aki Kaurismäki e Perfect Days di Wim Wenders. Ma anche opere pop di puro genere (Thanksgiving), inediti con humour (Voltare pagina) ...

Continua a leggere>>