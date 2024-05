Tentativo di furto - la testimone su Fassino | Non era la prima volt - lo stesso profumo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La vicenda riguardante il deputato del Pd Pieroe il presuntodidi unè venuta alla luce grazie alla testimonianza di una commessa del Duty Free di Fiumicino. La donna, trentenne, ha raccontato di aver visto per laa il politico tentare di nascondere un Chanel Chance nel suo trolley dicembre 2023, pocodi Natale. Successivamente, sono stati segnalati altri due episodi simili, l’ultimo dei quali ha portato alla denuncia. Il 15 aprile,è stato nuovamente ripreso dalle telecamere del negozio mentre tentava di portare via il, senza pagarlo. Questo episodio è stato documentato attraverso cinque video, compreso un montaggio che mostra l’intera sequenza dei fatti, dall’atto ...

Quasi derubata, poi picchiata: questo il destino di una donna pestata a sangue nella fermata metro di Roma Termini , per essersi opposta al borseggio da parte di un gruppo di donne. L’episodio risale a venerdì. Le crude immagini dell’aggressione sono state catturate in un video , poi pubblicato dal ... Continua a leggere>>

L'Aquila - Una notte di due giorni fa, un individuo di 54 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha tentato di rubare Gasolio da un'azienda agricola nel territorio celanese. Armato di taniche in plastica, si era introdotto nell'area dell'azienda con l'intento di sottrarre carburante dai ... Continua a leggere>>

