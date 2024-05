Tedesco Ct Belgio | De Ketelaere non mi ha stupito Milan? Non commento

Domenico Tedesco , allenatore del Belgio , a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: `Sono molto concentrato sull`Europeo e non ho... Continua a leggere>>

CT belgio, Viola-Brugge sarà uno scontro spettacolare - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico del belgio Domenico tedesco, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del Club Brugge, prossimo avversario della Fiorentina ...

belgio, il ct tedesco: “Courtois salta l’Europeo, non gioco a ping pong” - Il belgio, che sarà in Germania ... Ci concentriamo sui giocatori che sono in forma", ha detto il tecnico italo-tedesco, che è ai ferri corti con il portiere madrileno. Lo scontro tra i due è nato ...

