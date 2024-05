Taekwondo Fight Club Apiro - Elisa Ciciliani terza ai campionati italiani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’atleta apirese si è fermata solo in finale, cedendo il passo alla campionessa italiana in carica. Sesta medaglia delnella storia del gruppo agli, 1° maggio 2024 – Ilsi regala la gioia di un terzo posto ad un campionato italiano di, infatti, è salita sul gradino più basso del podio nella gara di sabato scorso, 27 aprile, al Pala Tiziano di Roma, nella gara più importante del panorama italiano. L’atleta, accompagnata dal maestro Giovanni Federici e dai familiari, dagli amici e dai compagni di squadra, si è fermata solamente in semifinale: non essendoci l’incontro finale per il bronzo,ha ottenuto ...