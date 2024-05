Svolta nella carriera da patron Ronaldo vende | prima il Cruzeiro poi il Valladolid

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)il Fenomeno non è più il proprietario del. Attraverso i propri canali ufficiali, il club brasiliano ha annunciato il passaggio di proprietà delle quote societarie (90%) in possesso dell’ex attaccante dell’Inter a Bpw Sports, società gestita dall’imprenditore Pedro Lourenço, per una cifra che, secondo la stampa locale, sarebbe di 600 milioni di reais (circa 109 milioni di euro).aveva acquistato ilnel dicembre 2021, in un momento in cui il club fondato dalla comunità italiana di Belo Horizonte (non è il caso che la maglia delsia azzurra) in Serie B e vicino al fallimento a causa dei debiti. In quel periodo, proprietario anche del Real, sborsò 400 milioni di reais (circa 73 milioni di euro), riuscendo poi a ...